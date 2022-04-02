На Чорнобильській АЕС – знову український прапор

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Про повідомила Славутицька міська рада у Телеграмі

- Сьогодні об 11:00 на проммайданчику Чорнобильської АЕС знову замайорів прапор України та пролунав Гімн України, - ідеться у повідомленні.

У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах захоплення російськими військами весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП «Чорнобильська АЕС».

За інформацією НАЕК «Енергоатом», російські війська, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у зоні відчуження, 31 березня двома колонами вирушили в бік українського кордону з білоруссю.

Пізніше у компанії повідомили, що станом на вечір 31 березня сторонніх осіб на майданчику ЧАЕС немає.

Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами у перший день агресії – 24 лютого. Лише 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу ЧАЕС та евакуацію осіб, які там перебували.