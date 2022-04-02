На Чорнобильській АЕС – знову український прапор

Про повідомила Славутицька міська рада у Телеграмі
У церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах захоплення російськими військами весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП «Чорнобильська АЕС».
За інформацією НАЕК «Енергоатом», російські війська, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об‘єкти у зоні відчуження, 31 березня двома колонами вирушили в бік українського кордону з білоруссю.
Пізніше у компанії повідомили, що станом на вечір 31 березня сторонніх осіб на майданчику ЧАЕС немає.
Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами у перший день агресії – 24 лютого. Лише 20 березня вдалося провести часткову ротацію персоналу ЧАЕС та евакуацію осіб, які там перебували.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер