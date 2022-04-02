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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 8 осіб перевіряють на причетність до співпраці з ворогом та участі в диверсіях

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 810

 

Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції

За минулу добу правоохоронці на Полтавщині перевірили понад 1000 транспортних засобів та більше ніж 2 000 підозрілих осіб.

- Працівники районних органів поліції Полтавщини минулої доби перевірили 1 161 транспортний засіб та 2 152 підозрілих особи. 8 з них доставили до підрозділів поліції для перевірки на причетність до співпраці з ворогом та участі в диверсійній діяльності, - повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Поліція нагадує, що згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області:

конфісковані за керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння транспортні засоби можуть бути передані для потреб Збройних Сил України, правоохоронних органів та підрозділів територіальної оборони для виконання завдань із захисту батьківщини від ворога.

- А громадяни, які без обґрунтованих поважних причин порушують заборону на перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях доставляються до територіального підрозділу поліції для виконання громадських робіт строком до 24 годин.

Вдячні громадянам за розуміння та співпрацю! Слава Україні!, - йдеться у повідомленні поліції.

Редакція нагадує читачам, що з 1 квітня комендантська година на території всієї Полтавської області встановлена з 21:00 до 06:00.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщина комендантська година нетверезий водій диверсанти
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