На Полтавщині 8 осіб перевіряють на причетність до співпраці з ворогом та участі в диверсіях

За минулу добу правоохоронці на Полтавщині перевірили понад 1000 транспортних засобів та більше ніж 2 000 підозрілих осіб.
Поліція нагадує, що згідно з рішенням Ради оборони Полтавської області:
конфісковані за керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння транспортні засоби можуть бути передані для потреб Збройних Сил України, правоохоронних органів та підрозділів територіальної оборони для виконання завдань із захисту батьківщини від ворога.
- А громадяни, які без обґрунтованих поважних причин порушують заборону на перебування людей у визначений час на вулицях та в інших громадських місцях доставляються до територіального підрозділу поліції для виконання громадських робіт строком до 24 годин.
Вдячні громадянам за розуміння та співпрацю! Слава Україні!, - йдеться у повідомленні поліції.
Редакція нагадує читачам, що з 1 квітня комендантська година на території всієї Полтавської області встановлена з 21:00 до 06:00.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер