Вперед до скарбниці знань: у Кременчуці відкрили бібліотеки

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Вчора, 1 квітня, відновили культурне життя в Кременчуці - відкрили для відвідувачів міські бібліотеки. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

- Для багатьох кременчужан бібліотеки – це не лише книгозбірні. Це своєрідні центри для спілкування, культурного і духовного відпочинку.Відновлення роботи осередків знань і культури допоможуть кременчужанам зняти психологічну напругу, підтримають у важкі часи. Щиро дякую працівникам бібліотечної мережі Кременчука за їх працю, знаю, що вони теж чекали відновлення роботи. Удачі всім і перемоги! Все буде Україна! Все буде Кременчук! - сказав Віталій Малецький.