Під час війни прокурори повинні мати повне і беззастережне право бути на лінії вогню з метою пошуку і збереження доказів агресії проти України
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що під час війни інституції мають бути переорієнтовані, тому в Україні відновили військову прокуратуру. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
- Ми з вами живемо у воєнний час. Отже, і жити маємо по-воєнному. Значить, наші інституції мають бути переорієнтовані під реальне життя, а не керуватися законами мирного часу.
Хочу подякувати народним депутатам України за довіру в цьому питанні – ми воскресили військову прокуратуру», – наголосила Ірина Венедіктова.
За її словами, під час війни прокурори повинні мати повне і беззастережне право бути на лінії вогню з метою пошуку і збереження доказів агресії проти України.
- Також військові прокурори мають і будуть підтримувати правопорядок у військових частинах та забезпечуватимуть дотримання законних прав військовослужбовців України.
Багато військових прокурорів отримали не тільки вищу юридичну освіту, але і військову підготовку. Їх знання і досвід обов’язково допоможуть наблизити мир і нашу перемогу, – впевнена Ірина Венедіктова.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер