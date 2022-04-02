В Україні відновили військову прокуратуру

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Під час війни прокурори повинні мати повне і беззастережне право бути на лінії вогню з метою пошуку і збереження доказів агресії проти України

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що під час війни інституції мають бути переорієнтовані, тому в Україні відновили військову прокуратуру. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

- Ми з вами живемо у воєнний час. Отже, і жити маємо по-воєнному. Значить, наші інституції мають бути переорієнтовані під реальне життя, а не керуватися законами мирного часу. Хочу подякувати народним депутатам України за довіру в цьому питанні – ми воскресили військову прокуратуру», – наголосила Ірина Венедіктова.

За її словами, під час війни прокурори повинні мати повне і беззастережне право бути на лінії вогню з метою пошуку і збереження доказів агресії проти України.