«Це найважче… коли стояв на пероні і від’їжджав потяг із людьми»: мер Барвінкова відправив своїх мешканців до Кременчука

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Міський голова закливав мешканців евакуюватися з міста. Частина відправилася до Кременчука та Полтави

На Харківщині через загрозу авіаударів евакуювали жителів Барвінкового. Інформацію про це Суспільному підтвердив Барвінківській міський голова Олександр Бало. Вранці він звернувся до жителів через соціальні мережі.

- Оголошена евакуація міста, тому прошу без паніки, спокійно, зважено збирати речі. Ситуація на даний момент завдяки нашим військовим, вони утримують, але є велика загроза ракетних ударів, авіаційних ударів і, щоб ми завчасно зберегли свої життя, ми повинні це виконати",— сказав Бало.

Він закликав усіх, хто може виїжджати своїм транспортом, зробити це. Голова наголосив, що евакуація пов’язана з можливістю повітряних ударів по місту.

- Я перед цим закликав, хто може, ще коли було більш спокійно, просив, щоб люди по можливості, хто бажає, покидали місто, виїжджали до близьких, знайомих. Це спрацювало, багато людей виїхало, - сказав Бало.

За його даними, поїздами сьогодні виїхали близько півтори тисячі людей.

- Пройшло добре, без паніки, організовано, добре спрацювала і поліція. Відправили людей багато. Я думаю, виїхали сьогодні потягами десь до півтори тисячі і дуже багато сьогодні людей, я ще не можу підрахувати, дуже багато виїхали легковими автомобілями своїми, - сказав міський голова.

Він зазначив, що загалом населення міста - близько 10 000 людей. За попередніми підрахунками, більша частина жителів виїхала. Сам міський голова залишатиметься в Барвінковому. Бало сказав, що в першу чергу закликали евакуюватися родини з дітьми.

- Перші дві хвилі, які виїжджали евакуаційними потягами, це були з дітьми і люди похилого віку, - сказав міський голова.

Серед евакуйованих були й переселенці з Ізюма та інших населених пунктів.

Евакуаційні поїзди зупиняються у місті на вимогу. Сьогодні людей вивозили до Лозової, звідки вони могли поїхати до Кременчука або Полтави.

Евакуювати жителів Барвінкове та села Рідне будуть і 1 квітня. Додатковий потяг відправиться орієнтовно о 15:00, сказав Бало.

- Це найважче, що було за всю мою роботу. Три терміни я обирався. Мабуть, найтяжче, що я пережив, коли стояв на пероні і від’їжджав потяг із людьми, - підсумував Барвінківський міський голова.

Барвінкове розташоване на відстані близько 54 км від Ізюма, де, за даними Харківської обласної військової адміністрації, в останні тижні точаться запеклі бої.