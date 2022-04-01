«Це найважче… коли стояв на пероні і від’їжджав потяг із людьми»: мер Барвінкова відправив своїх мешканців до Кременчука

Міський голова закливав мешканців евакуюватися з міста. Частина відправилася до Кременчука та Полтави
На Харківщині через загрозу авіаударів евакуювали жителів Барвінкового. Інформацію про це Суспільному підтвердив Барвінківській міський голова Олександр Бало. Вранці він звернувся до жителів через соціальні мережі.
Він закликав усіх, хто може виїжджати своїм транспортом, зробити це. Голова наголосив, що евакуація пов’язана з можливістю повітряних ударів по місту.
За його даними, поїздами сьогодні виїхали близько півтори тисячі людей.
Він зазначив, що загалом населення міста - близько 10 000 людей. За попередніми підрахунками, більша частина жителів виїхала. Сам міський голова залишатиметься в Барвінковому. Бало сказав, що в першу чергу закликали евакуюватися родини з дітьми.
Серед евакуйованих були й переселенці з Ізюма та інших населених пунктів.
Евакуаційні поїзди зупиняються у місті на вимогу. Сьогодні людей вивозили до Лозової, звідки вони могли поїхати до Кременчука або Полтави.
Евакуювати жителів Барвінкове та села Рідне будуть і 1 квітня. Додатковий потяг відправиться орієнтовно о 15:00, сказав Бало.
Барвінкове розташоване на відстані близько 54 км від Ізюма, де, за даними Харківської обласної військової адміністрації, в останні тижні точаться запеклі бої.