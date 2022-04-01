Кременчужанин Роман Безус - найкращий футболіст «Гента» у лютому

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За цей час він провів на полі 58 хвилин

Півзахисник футбольного клубу «Гент» Роман Безус став найкращим гравцем команди у лютому. Вихованець кременчуцького футболу, який провів на полі 58 хвилин, став кращим гравцем команди.

Українець провів у лютому два матчі, проти Серез’єна» та «Стандарда», у яких в сумі зіграв 58 хвилин. Всього 31-річний Безус зіграв 20 матчів у чемпіонаті, у яких забив 3 голи та зробив 4 асисти.

Раніше звання найкращого гравця у своїй команді отримав ще один український гравець Руслан Маліновський, який виступає за "Аталанту". Минулого місяця Малиновський провів шість матчів за італійський клуб в усіх турнірах та забив три голи. Всього цього сезону Руслан забив десять голів і віддав чотири результативні передачі в 31 поєдинку за "Аталанту".