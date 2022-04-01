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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Кременчужанин Роман Безус - найкращий футболіст «Гента» у лютому

Сьогодні, 00:11 Переглядів: 174

 За цей час він провів на полі 58 хвилин

Півзахисник футбольного клубу «Гент» Роман Безус став найкращим гравцем команди у лютому. Вихованець кременчуцького футболу, який провів на полі 58 хвилин, став кращим гравцем команди. 

 

Українець провів у лютому два матчі, проти Серез’єна» та «Стандарда», у яких в сумі зіграв 58 хвилин. Всього 31-річний Безус зіграв 20 матчів у чемпіонаті, у яких забив 3 голи та зробив 4 асисти.

 

Раніше звання найкращого гравця у своїй команді отримав ще один український гравець Руслан Маліновський, який виступає за "Аталанту". Минулого місяця Малиновський провів шість матчів за італійський клуб в усіх турнірах та забив три голи. Всього цього сезону Руслан забив десять голів і віддав чотири результативні передачі в 31 поєдинку за "Аталанту".

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол війна Роман Безус
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