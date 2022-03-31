ВІДБІЙ повітряної тривоги!

Вчора, 23:09 Переглядів: 248

Кременчук о 23.05 відбій повітряної тривоги - можна виходити з укриття!

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