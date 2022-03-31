У Кременчуці продовжують будівництво попри повномасштабну війну

Кременчук продовжує виконувати завдання Президента України Володимира Зеленського відновлювати та зміцнювати економіку. Особлива увага приділяється будівельній галузі. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

У місті вже на кількох об’єктах продовжують роботи. Зводяться нові житлові будинки, проводяться ремонти у гуртожитках, лікарнях, соціальних установах. Сотні кременчужан будівельних спеціальностей мають роботу, а отже і зарплати, а місто й держава отримує поповнення бюджету.

- Сьогодні побував на одному з будівництв, щоб особисто подякувати будівельникам та керівникові будівельної організації «ЄвропаБуд» Дмитру Савченку за підтримку економіки країни. Завдяки таким людям ми маємо міцний тил та кращу допомогу Збройним Силам.

Щодня кременчужани демонструють високий патріотизм, кожен на своєму місці робить посильний внесок у загальну справу – перемогу над ворогом! Все буде Україна, все буде Кременчук! - сказав міський голова Віталій Малецький.