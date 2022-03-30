Російські окупанти почали мінувати території новітніми мінами з сейсмічними датчиками (фото)

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Російські окупанти почали мінувати територію України новітніми мінами ПОМ-3 «Медальйон». Це російські протипіхотними боєприпасами із сейсмічним датчиком, повідомили в Генштабі ЗСУ.

«Міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною. Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає», – пояснили в Генеральному штабі.

ПОМ-3 «Медальйон» виготовляють лише у Росії.

За їх даними, такі випадки вже зафіксували на Харківщині та Сумщині.

В ЗСУ наголошують: якщо побачите таку міну – у жодному разі не можна підходити близько, не підпускати інших осіб, а повідомити Нацполіцію чи інші силові структури.

Нагадаємо, поліція Полтавщини від початку війни поліція знешкодила 9 вибухонебезпечних предметів. Усі вони ідентифіковані, а залишки стануть речовими доказами воєнних злочинів.