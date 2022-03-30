Україна підготувала пакет документів для проведення особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна, - Подоляк

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«Коли саме це станеться – це питання логістичне, тому що росіянам потрібно подивитися наші пропозиції, дати якусь попередню відповідь»

Україна підготувала пакет документів для проведення особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Їх передали російській делегації під час переговорів у Стамбулі. Про це повідомив радник голови Офісу президента та член переговорної групи Михайло Подоляк, передає "РБК-Україна".

«Напрацьований пакет документів, з яким ми вже виступаємо, і пропозиції, які ми передали російській стороні, кажучи про те, що в принципі можна вже починати готуватися до зустрічі президентів. Коли саме це станеться – це питання логістичне, тому що росіянам потрібно подивитися наші пропозиції, дати якусь попередню відповідь», – сказав Подоляк

Він також зазначив, що зустріч глав держав можлива після того, як рф розгляне всі моменти договору про гарантії безпеки.

«Ключовий – це договір про гарантії безпеки, які вирішують питання війни і миру... Напевно, ми можемо виходити на розуміння, що найближчим часом зустріч президентів буде. Коли саме, сказати неможливо», – зазначив радник глави ОПУ.

Щодо референдуму, то , за словами Подоляка, всеукраїнський референдум можна буде провести тільки після того, як російські війська покинуть нашу територію. Відійдуть на кордони, принаймні, на позиції станом на 23 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 29 березня в Туреччині відбувся шостий раунд переговорів української і російської делегацій. На зустрічі обговорювали концепцію укладення миру. Українська сторона наполягала на тому, що підписантами мирного договору мають стати країни-гаранти, які входять до Радбезу ООН, зокрема Туреччина і США. Після перемовин росіяни залишили Стамбул, а члени української переговорної групи продовжили свою роботу за кордоном.