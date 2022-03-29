Увага! На Полтавщині тимчасово можуть не працювати номери екстрених служб

У Полтавській області тимчасово можуть не працювати 101, 112, 102, 103.
Для інформування підрозділів про пожежі та надзвичайні ситуації використовуйте наступні номери телефонів:
0666173607
0666173755
0666173549
0666219184
Для звернень про надання медичної допомоги тимчасово використовуйте наступні номери телефонів:
0503097130
0503097124
0503097120
0674026267
0675033271
0675033254
Також, за даними головного управління Нацполіції, виникнути тимчасові перебої в роботі лінії 102 ГУНП в Полтавській області. Тож у разі необхідності допомоги поліції можна звертатись:
0503216028
0503216031
0500700942
0505300736
0993900689
0993900695
0993900698
0500701102
0500701127