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Кременчук, Полтавщина

Увага! На Полтавщині тимчасово можуть не працювати номери екстрених служб

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 117

 Альтернативні номери

У Полтавській області тимчасово можуть не працювати 101, 112, 102, 103.

Для інформування підрозділів про пожежі та надзвичайні ситуації використовуйте наступні номери телефонів: 

0666173607

0666173755

0666173549

0666219184

Для звернень про надання медичної допомоги тимчасово використовуйте наступні номери телефонів:

0503097130

0503097124

0503097120

0674026267

0675033271

0675033254

Також, за даними головного управління Нацполіції, виникнути тимчасові перебої в роботі  лінії 102 ГУНП в Полтавській області. Тож у разі необхідності допомоги поліції можна звертатись:

0503216028

0503216031

0500700942

0505300736

0993900689

0993900695

0993900698

0500701102

0500701127

 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: екстрені служби
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