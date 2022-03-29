Увага! На Полтавщині тимчасово можуть не працювати номери екстрених служб

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Альтернативні номери

У Полтавській області тимчасово можуть не працювати 101, 112, 102, 103. Для інформування підрозділів про пожежі та надзвичайні ситуації використовуйте наступні номери телефонів: 0666173607 0666173755 0666173549 0666219184 Для звернень про надання медичної допомоги тимчасово використовуйте наступні номери телефонів: 0503097130 0503097124 0503097120 0674026267 0675033271 0675033254 Також, за даними головного управління Нацполіції, виникнути тимчасові перебої в роботі лінії 102 ГУНП в Полтавській області. Тож у разі необхідності допомоги поліції можна звертатись: 0503216028 0503216031 0500700942 0505300736 0993900689 0993900695 0993900698 0500701102 0500701127

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