«Кольорові острівці» заполонили центр Кременчука
Сьогодні, 00:27
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Красу можна побачити як у дворах кременчужан, так і в центрі міста
У сквері імені Олега Бабаєва з'явилися крокуси. Кременчужани можуть побачити «кольорові острівці» з жовтих та фіолетових квітів, прогулюючись у сквері.
Квіти невибагливі й стійкі до холоду.
Крокуси, як одні з весняних квітів, уособлюють оновлення життя й природи.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Оля Гамелуш-Минчук, Альона Душенко
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