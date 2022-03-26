«Кольорові острівці» заполонили центр Кременчука

Сьогодні, 00:27 Переглядів: 135

Красу можна побачити як у дворах кременчужан, так і в центрі міста

У сквері імені Олега Бабаєва з'явилися крокуси. Кременчужани можуть побачити «кольорові острівці» з жовтих та фіолетових квітів, прогулюючись у сквері. Квіти невибагливі й стійкі до холоду. Крокуси, як одні з весняних квітів, уособлюють оновлення життя й природи.



















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