Які суди Полтавщини розглядають справи з областей, де йдуть бойові дії
Сьогодні, 00:43
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Список судів
Справи судів Харківщини та Сумщини тимчасово розглядатимуть у Полтавській області. На сайті Верховного Суду України свою територіальну підсудність змінили 21 суд з Харківської та Сумської області (рішення за 8 березня, 10 березня, 14 березня, 16 березня, 22 березня, 25 березня):
- Московський районний суд Харкова та Фрунзенський районний суд Харкова – Октябрський районний суд Полтави;
- Великобурлуцький районний суд Харківської області та Вовчанський районний суд Харківської Полтавської області – Машівський районний суд;
- Дворічанський районний суд Харківської області – Карлівський районний суд;
- Печенізький районний суд Харківської області – Козельщинський районний суд;
- Харківський районний суд Харківської області – Полтавський районний суд;
- Чугуївський міський суд Харківської області – Глобинський районний суд;
- Комінтернівський районний суд Харкова та Червонозаводський районний суд Харкова – Ленінський районний суд Полтави;
- Ленінський районний суд м. Харкова та Орджонікідзевський районний суд – Київський районний суд Полтави;
- Шевченківський районний суд Харківської області, Золочівський районний суд Харківської області, Сахновщинський районний суд Харківської області – Диканський районний суд;
- Борівський районний суд Харківської області та Дергачівський районний суд Харківської області – Котелевський районний суд;
- Середино-Будський районний суд Сумської області та Тростянецький районний суд Сумської області – Гадяцький районний суд;
- Охтирський міськрайонний суд Сумської області – Шишацький районний суд;
- Харківський апеляційний суд – Полтавський апеляційний суд.
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