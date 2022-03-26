Які суди Полтавщини розглядають справи з областей, де йдуть бойові дії

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Список судів



Справи судів Харківщини та Сумщини тимчасово розглядатимуть у Полтавській області. На сайті Верховного Суду України свою територіальну підсудність змінили 21 суд з Харківської та Сумської області (рішення за 8 березня, 10 березня, 14 березня, 16 березня, 22 березня, 25 березня): Московський районний суд Харкова та Фрунзенський районний суд Харкова – Октябрський районний суд Полтави;

Великобурлуцький районний суд Харківської області та Вовчанський районний суд Харківської Полтавської області – Машівський районний суд;

Дворічанський районний суд Харківської області – Карлівський районний суд;

Печенізький районний суд Харківської області – Козельщинський районний суд;

Харківський районний суд Харківської області – Полтавський районний суд;

Чугуївський міський суд Харківської області – Глобинський районний суд;

Комінтернівський районний суд Харкова та Червонозаводський районний суд Харкова – Ленінський районний суд Полтави;

Ленінський районний суд м. Харкова та Орджонікідзевський районний суд – Київський районний суд Полтави;

Шевченківський районний суд Харківської області, Золочівський районний суд Харківської області, Сахновщинський районний суд Харківської області – Диканський районний суд;

Борівський районний суд Харківської області та Дергачівський районний суд Харківської області – Котелевський районний суд;

Середино-Будський районний суд Сумської області та Тростянецький районний суд Сумської області – Гадяцький районний суд;

Охтирський міськрайонний суд Сумської області – Шишацький районний суд;

Харківський апеляційний суд – Полтавський апеляційний суд.

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