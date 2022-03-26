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Кременчук, Полтавщина

Які суди Полтавщини розглядають справи з областей, де йдуть бойові дії

Сьогодні, 00:43 Переглядів: 89

 

Список судів

Справи судів Харківщини та Сумщини тимчасово розглядатимуть у Полтавській області. На сайті Верховного Суду України свою територіальну підсудність змінили 21 суд з Харківської та Сумської області (рішення за 8 березня, 10 березня, 14 березня, 16 березня, 22 березня, 25 березня):

  • Московський районний суд Харкова та Фрунзенський районний суд Харкова – Октябрський районний суд Полтави;
  • Великобурлуцький районний суд Харківської області та Вовчанський районний суд Харківської Полтавської області – Машівський районний суд;
  • Дворічанський районний суд Харківської області – Карлівський районний суд;
  • Печенізький районний суд Харківської області – Козельщинський районний суд;
  • Харківський районний суд Харківської області – Полтавський районний суд;
  • Чугуївський міський суд Харківської області – Глобинський районний суд;
  • Комінтернівський районний суд Харкова  та Червонозаводський районний суд Харкова – Ленінський районний суд Полтави;
  • Ленінський районний суд м. Харкова та Орджонікідзевський районний суд – Київський районний суд Полтави;
  • Шевченківський районний суд Харківської області, Золочівський районний суд Харківської області, Сахновщинський районний суд Харківської області – Диканський районний суд; 
  • Борівський районний суд Харківської області та Дергачівський районний суд Харківської області – Котелевський районний суд;
  • Середино-Будський районний суд Сумської області та Тростянецький районний суд Сумської області – Гадяцький районний суд;
  • Охтирський міськрайонний суд Сумської області – Шишацький районний суд;
  • Харківський апеляційний суд – Полтавський апеляційний суд.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна суд
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