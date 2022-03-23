Не скуповуйте гречку: запасів вистачить на два роки

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 395

Мінагрополітики запевняє, що продовольча криза Україні не загрожує.

Україні продовольча криза не загрожує. Про це повідомив заступник міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький.

Стратегічних запасів продовольства в країні вистачить на два роки.

«Посівна вже розпочалась. Ранні ярі культури – пшеницю, овес – уже сіють. Також незабаром відбудеться висадка овочевої групи, зокрема класичного борщового набору це морква, буряк, цибуля, капуста, картопля», – розповів Тарас Висоцький.

За його словами, посівна розпочалася на 2 % територій, тому що в Україні тільки відійшли нічні морози. На всіх територіях, де не відбуваються активні бойові дії, фермери та натуральні господарства готові сіяти та садити, щоб Україна була з продовольством», – акцентував він.

Нагадаємо, у березні 2022 року Україна за рішенням уряду призупинила експорт м'яса, гречки та цукру.