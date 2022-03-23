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Кременчук, Надзвичайні новини

У Києві окупанти обстріляли парковку, загинула людина

Сьогодні, 19:54 Переглядів: 1 656

 Ще двоє людей постраждали, їх госпіталізували.

У столиці російські війська знов обстріляли Подільський район. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, окупанти влучили в парковку торгового центру.

«Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували», - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

Цього ж дня ворог обстріляв об’єкти у Святошинському та Шевченківському районах столиці. Були пошкоджені торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки.

Нагадаємо, 20 березня у цьому ж районі Києва окупанти влучили у торговий центр. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 людини та 1 травмована.


Ілюстративне фото

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Українська правда
Теги: війна Київ
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