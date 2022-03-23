«Не будьте орками!»: ДСНС закликала українців випалювати не суху траву, а палити ворога

Відповідне звернення до українців у своєму Телеграм-каналі розмістило ДСНС
Рятувальники просять українців не палити траву та сміття, адже через пожежі страждають довкілля, люди, тварини та майно.
У ДСНС зазначають, що майже щоденно в Україні трапляється понад 300 пожеж в екосистемах. Унаслідок займань на відкритих територіях страждають не тільки довкілля, тварини й майно - також люди дихають небезпечними продуктами горіння!
Рятувальники нагадують, що категорично заборонено спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісових насаджень, сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці.
Нагадаємо, що лише за вчорашній день у Кременчуцькому районі було 10 підпалів сухої рослинності, а позавчора – 14 підпалів. Через це на окремих територіях Семенівської та Оболонської СТГ до закінчення воєнного стану введена цілодобова комендантська година.