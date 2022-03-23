«Не будьте орками!»: ДСНС закликала українців випалювати не суху траву, а палити ворога

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 86

Рятувальники просять українців не палити траву та сміття, адже через пожежі страждають довкілля, люди, тварини та майно.

- Рятувальники попереджають: не будьте орками, не випалюйте суху траву та сміття, - ідеться в повідомленні.

У ДСНС зазначають, що майже щоденно в Україні трапляється понад 300 пожеж в екосистемах. Унаслідок займань на відкритих територіях страждають не тільки довкілля, тварини й майно - також люди дихають небезпечними продуктами горіння!

Рятувальники нагадують, що категорично заборонено спалювати сміття, розводити багаття поблизу лісових насаджень, сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці.

- Паліть ворога, а не суху траву! - закликали рятувальники.

Нагадаємо, що лише за вчорашній день у Кременчуцькому районі було 10 підпалів сухої рослинності, а позавчора – 14 підпалів. Через це на окремих територіях Семенівської та Оболонської СТГ до закінчення воєнного стану введена цілодобова комендантська година.