За попередньою оцінкою у Кременчуцькому районі наразі перебуває майже 4 тисячі ВПО

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 733

Начальник Кременчуцького районного управління соціального захисту населення Віктор Приходько повідомив, що за оцінкою голів територіальних громад, усього на території району наразі перебуває майже 4 тисячі внутрішніх переселенців (ред. - без врахування Кременчуцької та Горішнєплавніських ОТГ). Це люди, які покинули населені пункти у зоні ведення активних бойових дій.

- Поки жодний з них не став на облік, як вимушений переселенець. Адже більшість з них ще не визначили для себе, залишаться вони на території району чи поїдуть далі на захід. Але ми готові ставити їх на облік та надавати відповідні соціальні пільги, визначені урядом, - пояснив Віктор Приходько.

За його словами, для постановки на облік та отримання довідки внутрішньо переселеної особи (ВПО) потрібно звернутися в управління чи до одного з його відділень, та надати паспорт, ідентифікаційний код та акт про факт проживання на території територіальної громади. Такий акт оформлює голова СТГ.