За попередньою оцінкою у Кременчуцькому районі наразі перебуває майже 4 тисячі ВПО

Про це на ранковому брифінгу у Кременчуцькій РВА заявив очільник районного управління соцзахисту населення
Начальник Кременчуцького районного управління соціального захисту населення Віктор Приходько повідомив, що за оцінкою голів територіальних громад, усього на території району наразі перебуває майже 4 тисячі внутрішніх переселенців (ред. - без врахування Кременчуцької та Горішнєплавніських ОТГ). Це люди, які покинули населені пункти у зоні ведення активних бойових дій.
За його словами, для постановки на облік та отримання довідки внутрішньо переселеної особи (ВПО) потрібно звернутися в управління чи до одного з його відділень, та надати паспорт, ідентифікаційний код та акт про факт проживання на території територіальної громади. Такий акт оформлює голова СТГ.