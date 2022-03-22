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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

У Гостомелі окупанти живцем спалили коней

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 2 739

 

5-7 тварин із 32 не постраждали і блукають між Гостомелем і Бучею

У Гостомелі окупанти живцем спалили коней. Про це розповіла власниця кінно-спортивного центру «Олександрія» Олександра, передає «Цензор.НЕТ».

Коли почалася повномасштабна війна, власниця не змогла потрапити у стайні до тварин. Росіяни 1 березня вигнали конюхів, які там працювали, погрожуючи застрелити коней. Приблизно 13 березня орки підпалили стайню, де було 32 тварини.

5-7 коней не постраждали і блукають між Гостомелем і Бучею, проте більшість згоріла. Власниця конюшні переживає, щоб тварини, які вижили, не потрапили під обстріли. Вона певна, що воду вони знайдуть, а оскільки вже пішла трава, то з голоду також не помруть.

- Стайня – це що, військовий об'єкт? Тварюки! Коней за що?! Я стайню після війни обов'язково відбудую. І коня обов'язково назву «Русский корабль иди нах*й, - каже Олександра.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна коні російські загарбники пожежа підпал
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