У Гостомелі окупанти живцем спалили коней. Про це розповіла власниця кінно-спортивного центру «Олександрія» Олександра, передає «Цензор.НЕТ».
Коли почалася повномасштабна війна, власниця не змогла потрапити у стайні до тварин. Росіяни 1 березня вигнали конюхів, які там працювали, погрожуючи застрелити коней. Приблизно 13 березня орки підпалили стайню, де було 32 тварини.
5-7 коней не постраждали і блукають між Гостомелем і Бучею, проте більшість згоріла. Власниця конюшні переживає, щоб тварини, які вижили, не потрапили під обстріли. Вона певна, що воду вони знайдуть, а оскільки вже пішла трава, то з голоду також не помруть.