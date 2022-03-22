У Кременчуцькому районі мін у лісах та полях немає, а от повітряна тривога завжди бойова

Під час ранкового брифінгу начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку задали питання щодо чуток про небезпеку відвідування лісів через їх мінування.
За його словами, така небезпека дійсно є у районах, де ведуться бойові дії. Насамперед, через нерозірвані боєприпаси: снаряди, бомби, міни. На території Кременчуцького району бойових дій не ведеться, отже і такої небезпеки немає. Втім, при виявленні незнайомих предметів на місцевості їх не варто чіпати, а слід повідомити про це поліцію, або СБУ. Адже на території району можуть діяти ворожі ДРГ.
А на питання щодо справжності повітряних тривог та необхідності кожного разу спускатися в укриття, Олег Лєднік пояснив, що під час війни навчальних тривог не буває, і кожного разу треба спускатися в бомбосховище, аби зберегти своє життя.