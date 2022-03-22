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У Кременчуцькому районі мін у лісах та полях немає, а от повітряна тривога завжди бойова

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 493

 

На ранковому брифінгу у Кременчуцькій РВА спростували чутки, що розповсюджуються у районі

Під час ранкового брифінгу начальнику Кременчуцької районної військової адміністрації Олегу Лєдніку задали питання щодо чуток про небезпеку відвідування лісів через їх мінування.

- Не слухайте фейки. Ніякого мінування на території Кременчуцького району не проводилось. Мін немає ані в лісах, ані в полях, - пояснив очільник району.

За його словами, така небезпека дійсно є у районах, де ведуться бойові дії. Насамперед, через нерозірвані боєприпаси: снаряди, бомби, міни. На території Кременчуцького району бойових дій не ведеться, отже і такої небезпеки немає. Втім, при виявленні незнайомих предметів на місцевості їх не варто чіпати, а слід повідомити про це поліцію, або СБУ. Адже на території району можуть діяти ворожі ДРГ.

А на питання щодо справжності повітряних тривог та необхідності кожного разу спускатися в укриття, Олег Лєднік пояснив, що під час війни навчальних тривог не буває, і кожного разу треба спускатися в бомбосховище, аби зберегти своє життя.

- Те, що десь продовжує працювати комунальна техніка, не означає, що це навчальна бойова тривога. Люди роблять свою справу. Під час війни усі повітряні тривоги справжні. Вони попереджають нас про небезпеку нанесення удару з повітря. І те, що у більшості випадків такого удару не наносять, не означає, що й наступного разу буде так само. Розхолоджуватись неможна. Треба відповідально ставитись до збереження свого життя та життя своїх дітей і близьких, - наголосив Олег Лєднік.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Кременчуцький район мінування фейк
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