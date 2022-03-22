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Стали відомі втрати орків з 24 лютого по 22 березня

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 344

 

На Миколаївщині наші військові підірвали понтонну переправу для техніки ворога

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 15300 осіб,
  • танків ‒ 509 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1556 од,
  • артилерійських систем – 252 од,
  • РСЗВ - 80 од,
  • засоби ППО - 45 од,
  • літаків – 99 од,
  • гелікоптерів – 123 од,
  • автомобільної техніки - 1000 од,
  • кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 70,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35,
  • спеціальна техніка / special equipment - 15.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

На Миколаївщині наші військові не дали окупантам підібратися до населених пунктів. Ворог влаштував понтонну переправу для техніки. Коли вже перші автівки поїхали по ній, українські військові вдарили по колоні і зруйнували як міст, так і плани ворога.

Бий окупанта! Разом переможемо!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати російські окупанти війна
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