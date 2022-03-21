У Херсоні російські окупанти відкрили вогонь по демонстрантах та поранили людину

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 386

Про це у соцмережах повідомляють місцеві ЗМІ

Сьогодні у Херсоні російські військові відкрили вогонь по учасниках проукраїнської демонстрації. Про це повідомляють низка місцевих ЗМІ та джерела BBC News Україна у місті.

Зокрема, місцеве видання Вгору. Херсон опублікувало відео застосування росіянами зброї біля будівлі Херсонської облдержадміністрації. На відеозаписі чути десятки автоматних черг, помітно застосування сльозогінного газу та світло-шумових гранат. Демонстранти змушені були відійти до кінотеатру «Україна» на протилежному боці вулиці.

Наприкінці відео демонстранти погрожують покарати російських військових за їхні злочини, називають їх фашистами та різними російськими лайливими словами.

Учасники проукраїнської акції надають допомогу чоловіку похилого віку, в якого з обох ніг тече кров, але який не втрачає свідомості.

На іншому відеозаписі, оприлюдненому телеграм-каналом «Х... Херсон», помітно, як російські військові бігають площею перед Херсонською ОДА, стріляють з автоматів та хапають чоловіків.

Джерела BBC News Україна у Херсоні повідомляють, що російські військові або місцеві проросійські колабораціоністи написали червоною фарбою на монументі героям Небесної сотні, які загинули в лютому 2014 року, напис «Вбивці дітей Донбасу».

Після цього проукраїнські демонстранти прийшли на площу перед ОДА, щоб стерти цей напис. Російські військові у відповідь застосували світло-шумові гранати, почали бити демонстрантів і відкрили вогонь.

Російські війська захопили Херсон на початку березня. Відтоді там постійно проходять акції протесту проти Росії та російської армії. Вчора у Херсоні також проходив масовий мітинг протесту - тисячі херсонців вийшли на міську площу перед будівлею облдержадміністрації із прапорами України. Мітингувальники закликали російських окупантів покинути місто та скандували на адресу загарбників: «Додому!» та «Геть». Мітингувальники зупинили колону рашистів – перегородили шлях колоні ворога, не давши їй проїхати центральною вулицею міста - по проспекту Ушакова. Окупанти були вимушені дати «повний назад».