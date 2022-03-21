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Витримав тортури фашистів у Бухенвальді, а загинув від ракети рашистів у Харкові

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 670

 

96-річний чоловік, який пережив німецькі концтабори, загинув у Харкові від вибуху реактивного снаряду

У Харкові загинув 96-річний Борис Романченко. Чоловіка вбив ворожий реактивний снаряд, який прилетів у його будинок.

Чоловік загинув у п'ятницю, 18 березня. Тоді російські терористи обстрілювали житлові квартали Харкова.

Відомо, що Борис Романченко був в'язнем німецьких концтаборів Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен.

Він активно боровся за збереження пам'яті про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

На загибель в’язня нацистських концтаборів відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що тепер справу Гітлера продовжують нові російські фашисти.

- У Харкові загинув 96-річний в'язень фашистських концтаборів Борис Романченко (фото 90-х років). Пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але його вбила російська ракета у своїй квартирі під час «операції з денацифікації».

Нові фашисти продовжують справу Гітлера,- написав Андрій Садовий у Телеграм-каналі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Харків загинув
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