Витримав тортури фашистів у Бухенвальді, а загинув від ракети рашистів у Харкові

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 670

96-річний чоловік, який пережив німецькі концтабори, загинув у Харкові від вибуху реактивного снаряду

У Харкові загинув 96-річний Борис Романченко. Чоловіка вбив ворожий реактивний снаряд, який прилетів у його будинок.

Чоловік загинув у п'ятницю, 18 березня. Тоді російські терористи обстрілювали житлові квартали Харкова.

Відомо, що Борис Романченко був в'язнем німецьких концтаборів Бухенвальд, Пенемюнде, Мітельбау-Дора та Берген-Бельзен.

Він активно боровся за збереження пам'яті про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

На загибель в’язня нацистських концтаборів відреагував мер Львова Андрій Садовий. Він наголосив, що тепер справу Гітлера продовжують нові російські фашисти.