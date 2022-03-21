Перехід на літній час в Україні у 2022 році: коли треба переводити годинник?

Коли переводять стрілки годинників в Україні та якою буде різниця з іншими країнами, куди виїхали українці
В останню неділю березня в Україні відбудеться перехід на літній час.
У 2022 році переведення годинників зроблять у ніч з 26 на 27 березня.
Рівно о 3:00 необхідно перевести стрілки годинника на годину вперед.
Країни ЄС у 2022 році також продовжать перехід на літній час.
Варто знати, що в ЄС одразу три часові пояси. Щоб уникнути плутанини, розповідаємо, як відрізнятиметься час України та інших країн після переведення годинника.
Візьмемо за орієнтир 8:00 ранку 27 березня (неділя) в Україні (після переходу на літній час).
Молдова 8:00
Румунія 8:00
Естонія 8:00
Польща 7:00
Словаччина 7:00
Угорщина 7:00
Чехія 7:00
Німеччина 7:00
Іспанія 7:00
Великобританія 6:00