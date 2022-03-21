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Кременчук, Надзвичайні новини

Перехід на літній час в Україні у 2022 році: коли треба переводити годинник?

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 505

 

Коли переводять стрілки годинників в Україні та якою буде різниця з іншими країнами, куди виїхали українці

В останню неділю березня в Україні відбудеться перехід на літній час.

У 2022 році переведення годинників зроблять у ніч з 26 на 27 березня.

Рівно о 3:00 необхідно перевести стрілки годинника на годину вперед.

Країни ЄС у 2022 році також продовжать перехід на літній час.

Варто знати, що в ЄС одразу три часові пояси. Щоб уникнути плутанини, розповідаємо, як відрізнятиметься час України та інших країн після переведення годинника.

Візьмемо за орієнтир 8:00 ранку 27 березня  (неділя) в Україні (після переходу на літній час).

Молдова 8:00

Румунія 8:00

Естонія 8:00

Польща 7:00

Словаччина 7:00

Угорщина 7:00

Чехія 7:00

Німеччина 7:00

Іспанія 7:00

Великобританія 6:00

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Автор: Віктор Крук
Теги: перехід час
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