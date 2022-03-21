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У Мелітополі окупанти викрали журналістів – вимагають з ними співпрацювати

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 211

 

Про це повідомила Тетяна Кумок – дочка видавця «Мелітопольських відомостей»

Тетяна Кумок щойно написала пост у Фейсбуці щодо викрадення тата та тиску на журналістів видання.

Далі текст оригіналу:

- Сьогодні вранці окупанти викрали тата -

Кумока Михайла Володимировича

Розповім подробиці.

Михайло Кумок, до виходу на пенсію був у складі керівників МВ – холдингу

А МВ – це міська газета, сайт і, найголовніше, друкарня

При засиллі ворожої пропаганди, яку активно насаджували окупанти з моменту появи в місті, було очікувано, що на журналістів та співробітників чинитимуть тиск. І сьогодні це сталося

Додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, який випускає редактору газети «Мелітопольські відомості» Євгенії Борян, прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку.

Ймовірно, окупанти намагаються домогтися співпраці.

Поки що ніхто з викрадених на зв'язок не виходив

Немає жодного зв'язку з мамою

Під будинком батьків стоїть машина окупантів

Не пишіть у личку - не відповім

Усі необхідні заходи вжито

Я у безпеці.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти викрадення журналісти
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