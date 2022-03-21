У Мелітополі окупанти викрали журналістів – вимагають з ними співпрацювати

Тетяна Кумок щойно написала пост у Фейсбуці щодо викрадення тата та тиску на журналістів видання.
Далі текст оригіналу:
- Сьогодні вранці окупанти викрали тата -
Кумока Михайла Володимировича
Розповім подробиці.
Михайло Кумок, до виходу на пенсію був у складі керівників МВ – холдингу
А МВ – це міська газета, сайт і, найголовніше, друкарня
При засиллі ворожої пропаганди, яку активно насаджували окупанти з моменту появи в місті, було очікувано, що на журналістів та співробітників чинитимуть тиск. І сьогодні це сталося
Додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, який випускає редактору газети «Мелітопольські відомості» Євгенії Борян, прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку.
Ймовірно, окупанти намагаються домогтися співпраці.
Поки що ніхто з викрадених на зв'язок не виходив
Немає жодного зв'язку з мамою
Під будинком батьків стоїть машина окупантів
Не пишіть у личку - не відповім
Усі необхідні заходи вжито
Я у безпеці.