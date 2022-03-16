Президент підписав указ про хвилину мовчання для вшанування загиблих у війні проти росії

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 279

Щоранку в Україні вшановуватимуть усіх, «хто міг би ще жити, якби росія не почала цю війну»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про хвилину мовчання для вшанування всіх українців, які загинули у війні з РФ. Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

- Сьогодні я підписав важливий указ — про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті усіх українців, які загинули у нашій Вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв’язаний окупантом, — сказав Володимир Зеленський.

Відтак, щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя: усіх, хто воював, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей.

- Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну, — сказав Президент.