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Захисники Чернігова відбили усі атаки ворога та збили ворожий літак, а під Одесою - ще два

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 437

 

Рашистський літак Су-34 бомбардував місто-герой Чернігів

Сьогодні зранку окупаційні війська росіян ще раз спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були марними. Збройні Сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак!

Про це інформує ОК «Північ».

- Су-34 бомбив місто, але фахівці ППО одного з підрозділів ОК «Північ» влучно згорнули його «роботу». Пілоти десантувались, тривають пошуки, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні ж над Чорним морем українська ППО збила два російських літаки Су-30. Про це сповістив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Зазначається, що ворожі літаки вилетіли з метою бомбардування одного з населених пунктів, та силами наших воїнів один був збитий ще на підльоті, а інший встиг лише розвернутися у бік тимчасового окупованого Криму. Пілоти катапультувалися та, як додав Марченко, «побачили дно чорного моря».

Зберігаймо єдність! Тримаймо стрій! Переможемо!

Слава Збройним силам України!

Слава Україні!


 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Чернігів літак ЗСУ
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