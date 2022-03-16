Захисники Чернігова відбили усі атаки ворога та збили ворожий літак, а під Одесою - ще два

Сьогодні зранку окупаційні війська росіян ще раз спробували прорвати оборону Чернігова за підтримки авіації та артилерії, але спроби знову були марними. Збройні Сили України відбили всі атаки. Було збито ще один ворожий літак!
Про це інформує ОК «Північ».
Сьогодні ж над Чорним морем українська ППО збила два російських літаки Су-30. Про це сповістив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
Зазначається, що ворожі літаки вилетіли з метою бомбардування одного з населених пунктів, та силами наших воїнів один був збитий ще на підльоті, а інший встиг лише розвернутися у бік тимчасового окупованого Криму. Пілоти катапультувалися та, як додав Марченко, «побачили дно чорного моря».
Зберігаймо єдність! Тримаймо стрій! Переможемо!
Слава Збройним силам України!
Слава Україні!