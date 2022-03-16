Місце роботи та середній заробіток зберігається за тероборонівцями, які уклали контракт добровольця

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Тобто це стосується тих, хто долучився до воєнної складової територіальної оборони

Чи зберігається за добровольцями тероборони робоче місце та середній заробіток? Так, підставою для збереження місця роботи та середнього заробітку за працівником-добровольцем тероборони є контракт добровольця. Таку інформацію надає заступник начальника відділу управління Держпраці у Полтавській області Людмила Рогозіна.

Територіальна оборона – це складова національного спротиву (згідно ч. 1 ст. 3 Закону України №1702-ІХ «Про основи національного спротиву» (із змінами) (далі – Закон №1702-ІХ). Територіальна оборона складається з військової, цивільної та військово-цивільної (ч. 1 ст. 4 Закону №1702-ІХ).

Ст. 119 Кодексу законів про працю України містить вказівку про збереження місця роботи, посади та середнього заробітку лише за працівниками, які долучились до воєнної складової територіальної оборони, уклавши контракти про проходження військової служби, призвані як резервісти або під час мобілізації.

КЗпП не містить прописаних гарантій щодо працівників, які вступили до добровольчих формувань територіальних громад. Водночас відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону №1702-ІХ, на членів добровольчих формувань територіальних громад під час виконання ними завдань територіальної оборони поширюються гарантії соціального захисту і правового захисту, передбачені Законом України №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Проте гарантії зі збереження місця роботи, посади та середнього заробітку для зазначеної категорії працівників в законі не прописані.

Отже, за працівниками, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, слід зберігати місце роботи, посаду та середній заробіток. Підставою є підписаний контракт.