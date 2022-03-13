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Кременчук, Освіта, Путін проти українського народу

Дітей-переселенців закликають долучитися до навчання у Кременчуці

Сьогодні, 21:46 Переглядів: 178

 

Наші освітяни роблять усе можливе, щоб кожна дитина отримувала якісну освіту і не залишилась поза увагою педагогів

З 14 березня розпочнуться онлайн (дистанційні) заняття у школах Кременчука. Заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова повідомила, що діти, які тікали від острілів та знайшли тимчасовий прихисток у Кременчуці можуть долучитися до навчання у наших школах. 

- Запрошуємо батьків школярів, які приїхали до Кременчука, звернутися до найближчого закладу освіти із заявою про зарахування дитини учнем відповідного класу для здобуття шкільної освіти. Можливе тимчасове зарахування, зарахування без пакету документів. Наші освітяни роблять усе можливе, щоб кожна дитина отримувала якісну освіту і не залишилась поза увагою педагогів! - повідомила Ольга Усанова на своїй сторінці в фейсбуці. 
Керівник ВПУ №7 Микола Несен додав, що заклади професійної освіти також запрошують на навчання.
- Заклади професійної (професійно - технічної) освіти також гостинно запрошують на навчання. Ми готові приємно здивувати і забезпечити належний рівень знань і вмінь, - додав Микола Несен. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: переселенці війна дистанційне навчання
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