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Маріуполь став містом-мучеником жорстокої війни - Папа Римський

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 71

 

Папа Франциск закликав росію розв’язувати ситуацію дипломатичним шляхом та організувати гуманітарні коридори для населення

Сьогодні Папа Римський Франциск у своїй недільній проповіді назвав Маріуполь містом-мучеником та закликав росію негайно припинити звірства в Україні.

- Брати й сестри, ми щойно помолилися Діві Марії. Цього тижня місто, яке має Її ім’я - Маріуполь, стало містом-мучеником жорстокої війни, яка спустошує Україну. Варварські вбивства дітей, невинного та беззбройного цивільного населення неможливо обґрунтувати жодними причинами. Єдине, що потрібно - це припинити неприйнятну збройну агресію, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі, - заявив Папа Римський.

Папа Франциск закликав росію розв’язувати ситуацію дипломатичним шляхом та організувати гуманітарні коридори для населення.

Понтифік, який останніми днями неодноразово згадував про цю війну, виступив із новим закликом припинити бойові дії та бомбардування.

- З болем у серці приєдную мій голос до голосу простих людей, що благають про кінець війни… Нехай по-справжньому й рішуче зусилля зосередяться на переговорах, а гуманітарні коридори будуть дієвими та безпечними. В ім’я Бога прошу вас: припиніть цю різанину! - звернувся у своїй недільній проповіді Папа Римський до керівництва росії.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Маріуполь церква
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