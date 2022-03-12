Яких втрат зазнав ворог станом на 12 березня

Знищили 1205 бойових броньованих машин
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03, вони орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 362 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1205 од,
- артилерійських систем – 135 од,
- РСЗВ - 62 од,
- засоби ППО - 33 од,
- літаків – 58 од,
- гелікоптерів – 83 од,
- автомобільної техніки - 585 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо! Разом ми сила!
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