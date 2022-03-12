Яких втрат зазнав ворог станом на 12 березня

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 657

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03, вони орієнтовно склали:

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