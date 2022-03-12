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Людей з Сумщини вже везуть до Полтави (додано)

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 333

 

Транспорт виїхав, щоб забрати людей у безпечне місце

У Сумській області погодили «зелені коридори» на 12 березня, людей вивозитимуть до Полтави.

Напрямки руху

Тростянець — Полтава

Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Суми — Полтава

Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з Лохвиці будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Лебедин — Полтава

Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Конотоп — Полтава

Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

З Конотопа виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка — Полтава

Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава.

Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Краснопілля — Полтава

Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Частково на автобусах та на особистому транспорті.

Місця збору Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці будуть біля міських/селищних рад.

Колони виїхали о 9.00.

Місце збору та маршрут руху у Тростянці: вул. Кеніга стадіон ім. Куца — вул. Скрябіна — вул. Татаренко — вул. Б. Хмельницького — вул. Гришина (об'їзна) — вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Виїзд автобусами у Сумах

Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13.00 до 14.00.

Місця збору у Сумах

Основний виїзд: біля пам'ятника «Альоші» (р-н школи 2).

Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю):

  • БК «Хімік»;
  • вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ «Світлана»;
  • «Більбоу» на пр. Курському;
  • ТЦ «Мануфактура».

Додано:

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що об 11.00 колона з Тростянця виїхала повз усі скупчення ворожої техніки і продовжує рух по маршруту.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: евакуація війна Суми Полтава
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