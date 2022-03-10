Кременчуччина допомагає біженцям і військовим, а з понеділка у школах починається онлайн-навчання

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 506

За винятком двох спалахів, що були зафіксовані у Кременчуцькому районі поблизу сел Комендантівка біля Пришибу та Турбаї біля Глобиного, доба у Кременчуцькому районі пройшла спокійно. Національною поліцією зафіксований один випадок мародерства – молодик намагався викрасти мобільний телефон у магазині та був затриманий поліцією. Диверсійних груп ворога у районі виявлено не було.

Про це журналістам повідомив начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік. Він наголосив, що зусилля районної військової адміністрації наразі зосереджені на допомозі військовим та біженцям, налагодженню роботи підприємств та забезпеченню життєдіяльності району.

Зокрема, вдалося запустити завод дитячого харчування у Хоролі – поставки його продукції невдовзі з’являться на прилавках магазинів. Кременчуцький молокозавод поки працювати не розпочав через складнощі з поставками сировини. Але ці проблеми намагаються вирішити. Підприємства району переорієнтовують на випуск тієї продукції, яка наразі найбільш потрібна та для виробництва якої є сировина та комплектуючі.

На підприємствах Кременчука почали гасити заборгованість по зарплатам. Зокрема, на КЗТУ виплачена вже 80% зарплати, у речпорті – вже майже половину. З 9-го березня районні виконавчі служби почали працювати у штатному режимі, стягнення аліментів проводиться у ручному режимі через зупинку роботи реєстру автоматизованої системи виконавчого провадження.

З понеділка в усіх школах району запускають онлайн-навчання. Відповідний наказ начальник РВА підписав сьогодні. Питання щодо роботи дитячих садків вирішують територіальні громади в залежності від можливостей. Про це повідомила начальник відділу з питань освіти, культури та охорони здоров’я РВА Оксана Семерянін.

За її словами, до навчання планують залучити і 827 дітей вимушених переселенців, що зареєструвались у територіальних громадах району.

Усі заклади охорони здоров’я району надають медичні послуги за звичайним графіком. Серед переселенців шукають фахівців-медиків та фармацевтів, щоб залучити їх до роботи.

Кременчуцький район продовжує прийом біженців, частина з яких залишається на його території, а більшість продовжує рух у західному напрямку. Можливо, що одна із гуманітарних колон із Сумщини буде направлена для розміщення саме до Кременчуцького району.

Завершуючи брифінг, начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік заявив, що апарат районної військової адміністрації, усі 12 ОТГ та дуже багато волотерських центрів працюють злагоджено та роблять усе можливе, щоб допомогти нашим військовим та біженцям і наблизити перемогу над ворогом.

- Всі разом йдемо до Перемоги! - наголосив Олег Лєднік.