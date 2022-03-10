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Кременчук, Полтавщина

Яка обстановка на Полтавщині на 15 день повномасштабної війни з росією

Сьогодні, 11:18 Переглядів: 1 015

За цей час на межі Полтавської та Сумської областей наша армія знищувала та захоплювала десятки одиниць російської техніки

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів, яка обстановка на Полтавщині на 15-й день повномасштабної війни з росією. 

  • За цей час на межі Полтавської та Сумської областей наша армія знищувала та захоплювала десятки одиниць російської техніки.
  • 600 тонн гуманітарної допомоги передали до Харкова, Сум, Охтирки, Тростянця. Це їжа, ліки, одяг.
  • 8 і 9 березня евакуйовували людей із Сум: іноземців, жінок, дітей, літніх людей. Майже всіх одразу відправили потягом на захід країни.
  • За два дні зеленим коридором із Сум виїхали понад 48 тисяч людей. Їхали як автобусами, так і приватним транспортом.
  • Отримали від людей понад 400 повідомлень про завищені ціни. 95% із них відпрацювали.
- Ще раз наголошую: жодної торгівлі алкоголем і жодного необґрунтованого підвищення цін! Були в нас деякі «герої», які вирішили погратися, але їх швидко вгамували методами воєнного часу, – сказав Лунін. – Не забуваємо про важливі заходи безпеки. Перше – комендантська година, друге – світломаскування, третє – не ігноруємо повітряну тривогу. Тримаємо стрій! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна переселенці евакуація гуманитарная помощь
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