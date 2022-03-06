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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Генічеську, Новій Каховці, Мелітополі, Херсоні українці виходять на мітинги проти окупантів

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 174

 

«Росіяни – додому» - головне гасло протестувальників під національними прапорами

Російські загарбники захоплюють українські міста. Однак жителі зовсім не раді «визволителям». Окупанти сподівалися, що мирні жителі будуть зустрічати їх з квітами. Однак уся Україна почала боротися з ворогами – фермери захоплюють російські танки, жителі великих та малих населених пунктів готують «коктейлі Молотова» чи навіть без зброї намагаються вигнати загарбників геть.

Зокрема, у Генічеську місцеві жителі сьогодні вийшли на великий мітинг, щоб вигнати окупантів зі свого міста.

Попри те, що Генічеськ наразі тимчасово окупували вороги, дух мирних жителів – бойовий. На протест проти російських окупантів вийшли чоловіки, жінки та діти. Вони вигукують гасла «НАТО - закрий небо», «Україна понад усе», «Росіяни – додому», «Російський корабель, йди на**й» та інші.

З протестом проти російських загарбників вийшли і мешканці Нової Каховки. У центрі міста зібралося багато людей із прапорами України. Російські окупанти намагалися пострілами зі зброї зупинити мирний мітинг мешканців, які скандували «Додому!» та голосно кричали «Україна!». Ніхто з учасників протесту проти «русского міра» не зрушив із місця. А один із активних учасників протесту заліз на будівлю та розгорнув український прапор.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти протести
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