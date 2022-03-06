Міноборони РФ наказало знищувати тіла своїх загиблих військових, щоб не везти їх до Росії

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Відповідний документ від 26 лютого, підписаний заступником міністра оборони РФ Олексієм Криворучком, опублікувало Оперативне командування «Північ».

Зокрема, у цьому документі «для службового користування» Міноборони РФ вимагає з 1 березня 2022 року вилучити в особового складу, що воює в Україні, документи, які посвідчують особу, в найкоротші терміни вжити заходів для евакуації тіл військових РФ з України та забезпечити прихований вивіз тіл у нічний час до «пунктів постійної дислокації та їх захоронення у братській могилі з присвоєнням номера», у тому числі на території Білорусі.

Крім того, документ передбачає, що у разі неможливості евакуації тіл необхідно «ухвалити рішення про їхнє знищення на місті».

- Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам‘ять, – прокоментували у командуванні.

«Укрзалізниця» вирішала відмовитись від виділення вагонів-рефрижераторів для збору останків загиблих російських солдатів через рішення Росії не забирати їхні тіла

- Заступник міністра оборони Росії Криворучко дав розпорядження «ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці». Так Росія проводжає своїх безіменних синів. Заради «переможної» пропаганди вони готові позбавити матерів навіть можливості поховати тіла, - написав голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

Кілька днів тому «Укрзалізниця» направила 20 вагонів-рефрижераторів на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя.

Олександр Камишін наголосив, що «Укрзалізниця» поставить вагони-рефрижератори, як тільки Росія буде готова забрати тіла своїх солдатів і повернути їх сім'ям.

Раніше повідомлялось, що за закритою інформацією від білоруських митників через кордон України та Білорусі перевезли 708 тон трупів російських солдатів.

Нагадаємо, що за 11 днів війни Росії проти України загинуло 11 тисяч російських військових.

Разом з окупаційними військами, ворог стягує до своїх локацій і мобільні крематорії. Білоруські морги вже переповнені, тож таким чином російське військове командування планує вирішити проблему із загиблими.

Полонені росіяни самі себе називають «гарматним м’ясом» і клянуться, що не хотіли воювати. Вони передають привіт батькам і закликають:

- Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!,- повідомляло СБУ.

Схоже, саме для них генерали від армії РФ привезли мобільні крематорії. Нема тіл - нема втрат, а матері гадатимуть, що їхні сини зникли безвісти і чекатимуть їх.