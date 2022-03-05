Російська армія використовує оголошений режим тиші для просування вперед та не припиняє обстріли (оновлено)

Сьогодні, 5 березня, з 09:00 до 16:00 має тривати режим тиші біля Маріуполя та Волновахи для створення гуманітарних коридорів. З Маріуполя планують евакуювати близько 200 тисяч людей, з Волновахи – 15 тисяч.
Проте, все як завжди. Російська армія підло використовує домовленості про тимчасове припинення вогню для створення «зелених коридорів» для евакуації людей для просування вперед, заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ірина Верещук.
Вона зазначила, що гуманітарні коридори використовуються для евакуації мирного населення, зокрема жінок і дітей, а також для доставок гуманітарної допомоги тим, хто залишився.
А голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що режим «тиші» не працює - на шляху евакуації з Маріуполя тривають бої
- Станом на 10:55 підтвердження тиші отримано лише на території Донецької області. Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої. Ведемо переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення із Маріуполя, – написав Кириленко.
Щойно Маріупольська міська рада повідомила про перенесення евакуації через обстріли "зеленого коридору" російськими окупантами:
СРОЧНО! ЭВАКУАЦИЯ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ!
В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ‼️.
Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с российской федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.