Російська армія використовує оголошений режим тиші для просування вперед та не припиняє обстріли (оновлено)

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Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ірина Верещук

Сьогодні, 5 березня, з 09:00 до 16:00 має тривати режим тиші біля Маріуполя та Волновахи для створення гуманітарних коридорів. З Маріуполя планують евакуювати близько 200 тисяч людей, з Волновахи – 15 тисяч.

Проте, все як завжди. Російська армія підло використовує домовленості про тимчасове припинення вогню для створення «зелених коридорів» для евакуації людей для просування вперед, заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ірина Верещук.

- Наші військові повідомляють, що в районі заявленого (ред. - на евакуацію населення гуманітарними коридорами) маршрутом російські війська використовують режим тиші та просуваються вперед. Хочу звернутися до російської влади і сказати: ми домовилися за посередництва Червоного хреста, використовуючи міжнародні конвенції, що буде досягнуто режиму тиші. Не повинно бути ніякого просування російських військ, - сказала Верещук під час брифінгу.

Вона зазначила, що гуманітарні коридори використовуються для евакуації мирного населення, зокрема жінок і дітей, а також для доставок гуманітарної допомоги тим, хто залишився.

- Ще раз звертаюся до російської влади: припиніть просування своїх військ... і дайте можливість спокійно виконати евакуацію людей, - наголосила Верещук.

А голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що режим «тиші» не працює - на шляху евакуації з Маріуполя тривають бої

- Станом на 10:55 підтвердження тиші отримано лише на території Донецької області. Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точаться бої. Ведемо переговори із російською стороною про підтвердження режиму тиші по усьому маршруту евакуації мирного населення із Маріуполя, – написав Кириленко.

Щойно Маріупольська міська рада повідомила про перенесення евакуації через обстріли "зеленого коридору" російськими окупантами:

СРОЧНО! ЭВАКУАЦИЯ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ! В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ‼️. Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с российской федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.



