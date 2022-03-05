Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Справжні брати та друзі пізнаються у біді: Володимир Зеленський подякував Польщі за допомогу

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 306

  

У своєму зверненні до українців президент подякував Польщі та заявив, що «ми разом на стороні добра»

Сьогодні під час брифінгу Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося не допустити гуманітарної кризи на західному кордоні. І за це українська влада вдячна президенту Польщі Анджею Дуді.

Тисячі українських жінок та дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої віри, чи є у них гроші. Фактично, у нас більше немає кордону із Польщею, з дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, нам не до кордонів - зазначив президент. 

Українці, які виїхали до Польщі, розповідають про чудове ставлення поляків та всіляку допомогу, як від державної влади, так і від простих громадян.

- Польські прикордонники нас пропустили дуже швидко. Пропускали людей по будь-яким документам, навіть по водійським посвідченням у кого не було паспорту. На тому боці кордону нас зустрічали багато волонтерів, звичайних громадян, було організовано харчування, розміщення, доставка по різним містам країни. Усе безкоштовно, - розповіла жінка з Харкова, яка вчора потрапила до Польщі.

А кременчужанин Євгеній, який багато років живе у Польщі, наразі працює у центрі, що займається евакуацією та розміщенням українців у Кракові.

- Поляки дуже співчувають та вболівають за Україну. Я навіть не очікував від них такого відношення до біженців. Стадіон у Кракові у буквальному сенсі цього слова завалений гуманітарною допомогою. Люди несуть усе бесперервно. Фури завантажуються та їдуть у бік України кожні півгодини. Люди беруть біженців до себе та розміщують безкоштовно. Проїзд у громадському транспорті та поїздах для українців безкоштовний. Лікують безкоштовно, - розповідає кременчужанин.

Приклад Польщі та росії яскраво продемонстрував, хто у нас справжні брати і друзі, а хто запеклі вороги. Цього український народ ніколи не забуде.

 

1
Автор: Віктор Крук
Теги: війна Польща біженці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх