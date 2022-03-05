Справжні брати та друзі пізнаються у біді: Володимир Зеленський подякував Польщі за допомогу

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 306

У своєму зверненні до українців президент подякував Польщі та заявив, що «ми разом на стороні добра»

Сьогодні під час брифінгу Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося не допустити гуманітарної кризи на західному кордоні. І за це українська влада вдячна президенту Польщі Анджею Дуді.

Тисячі українських жінок та дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої віри, чи є у них гроші. Фактично, у нас більше немає кордону із Польщею, з дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, нам не до кордонів - зазначив президент.

Українці, які виїхали до Польщі, розповідають про чудове ставлення поляків та всіляку допомогу, як від державної влади, так і від простих громадян.

- Польські прикордонники нас пропустили дуже швидко. Пропускали людей по будь-яким документам, навіть по водійським посвідченням у кого не було паспорту. На тому боці кордону нас зустрічали багато волонтерів, звичайних громадян, було організовано харчування, розміщення, доставка по різним містам країни. Усе безкоштовно, - розповіла жінка з Харкова, яка вчора потрапила до Польщі.

А кременчужанин Євгеній, який багато років живе у Польщі, наразі працює у центрі, що займається евакуацією та розміщенням українців у Кракові.

- Поляки дуже співчувають та вболівають за Україну. Я навіть не очікував від них такого відношення до біженців. Стадіон у Кракові у буквальному сенсі цього слова завалений гуманітарною допомогою. Люди несуть усе бесперервно. Фури завантажуються та їдуть у бік України кожні півгодини. Люди беруть біженців до себе та розміщують безкоштовно. Проїзд у громадському транспорті та поїздах для українців безкоштовний. Лікують безкоштовно, - розповідає кременчужанин.

Приклад Польщі та росії яскраво продемонстрував, хто у нас справжні брати і друзі, а хто запеклі вороги. Цього український народ ніколи не забуде.