Справжні брати та друзі пізнаються у біді: Володимир Зеленський подякував Польщі за допомогу

У своєму зверненні до українців президент подякував Польщі та заявив, що «ми разом на стороні добра»
Сьогодні під час брифінгу Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося не допустити гуманітарної кризи на західному кордоні. І за це українська влада вдячна президенту Польщі Анджею Дуді.
Тисячі українських жінок та дітей отримали гідне ставлення. Ніхто не питає, якої вони національності, якої віри, чи є у них гроші. Фактично, у нас більше немає кордону із Польщею, з дружньою Польщею. Ми разом на стороні добра, нам не до кордонів - зазначив президент.
Українці, які виїхали до Польщі, розповідають про чудове ставлення поляків та всіляку допомогу, як від державної влади, так і від простих громадян.
А кременчужанин Євгеній, який багато років живе у Польщі, наразі працює у центрі, що займається евакуацією та розміщенням українців у Кракові.
Приклад Польщі та росії яскраво продемонстрував, хто у нас справжні брати і друзі, а хто запеклі вороги. Цього український народ ніколи не забуде.