У Маріуполі та Волновасі готують гуманітарні коридори: евакуюватимуть людей

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5 березня з 9.00 до 16.00 в Маріуполі діятиме режим тиші

У Маріуполі та Волновасі готують гуманітарні коридори. 5 березня об 11.00 Маріуполь починає евакуацію мирного населення. За інформацією від Маріупольської міської ради, з 9.00 до 16.00 в місті діятиме режим тиші.

З 11.00 почнеться евакуація мирного населення за маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація буде з трьох локацій міськими автобусами:

СК «Ильичевец» (пр. Нахімова, 53),

Драматичний театр (Театральна площа, 1),

Кальміуська районна адміністрація – (пр. Металургів, 193).

Також з 9.00 до 16.00 можна буде виїхати з міста на особистому транспорті. Відхилятися від вказаного маршруту НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ.

Заповнюйте всі вільні місця в машині, беріть інших людей. У наступні дні буде ще кілька етапів евакуації. Усі охочі зможуть виїхати, - йдеться у повідомленні.