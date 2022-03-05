У Маріуполі та Волновасі готують гуманітарні коридори: евакуюватимуть людей

5 березня з 9.00 до 16.00 в Маріуполі діятиме режим тиші
У Маріуполі та Волновасі готують гуманітарні коридори. 5 березня об 11.00 Маріуполь починає евакуацію мирного населення. За інформацією від Маріупольської міської ради, з 9.00 до 16.00 в місті діятиме режим тиші.
З 11.00 почнеться евакуація мирного населення за маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.
Евакуація буде з трьох локацій міськими автобусами:
Також з 9.00 до 16.00 можна буде виїхати з міста на особистому транспорті. Відхилятися від вказаного маршруту НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ.