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В Україні «поклали» вже 10 тисяч російських солдатів

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 541

 

Дані Генерального штабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна втрати російські окупанти
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