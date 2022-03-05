В Україні «поклали» вже 10 тисяч російських солдатів
Сьогодні, 10:04
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Дані Генерального штабу ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня:
- особового складу - понад 10 000 осіб,
- танків ‒ 269 од,
- бойових броньованих машин ‒ 945 од,
- артилерійських систем – 105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 19 од,
- літаків – 39 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 409 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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