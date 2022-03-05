В Україні «поклали» вже 10 тисяч російських солдатів

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Дані Генерального штабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 березня: особового складу - понад 10 000 осіб,

танків ‒ 269 од,

бойових броньованих машин ‒ 945 од,

артилерійських систем – 105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 19 од,

літаків – 39 од (уточнюється),

гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 409 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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