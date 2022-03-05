Компанія Glovo відновила доставку у 19 містах України

Сервіс доставки їжі заявив, що відновив доставки у 19 містах – весь операційний дохід компанія передає Збройним Силам України.
Про це повідомляється в Instagram компанії.
Glovo працює в наступних містах: Львові, Чернівцях, Дрогобичі, Трускавці, Ужгороді, Кривому Розі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Одесі, Рівному, Тернополі, Луцьку, Чорноморську, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Черкасах, Кам'янці-Подільському та Умані.
Оперативно інформація оновлюється в Instagram сервісу.
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Весь операційний дохід компанія Glovo передає Збройним Силам України», – додали в компанії.
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