Компанія Glovo відновила доставку у 19 містах України

Сьогодні, 00:01 Переглядів: 180

Сервіс доставки їжі заявив, що відновив доставки у 19 містах – весь операційний дохід компанія передає Збройним Силам України.

Про це повідомляється в Instagram компанії.

Glovo працює в наступних містах: Львові, Чернівцях, Дрогобичі, Трускавці, Ужгороді, Кривому Розі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Одесі, Рівному, Тернополі, Луцьку, Чорноморську, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Черкасах, Кам'янці-Подільському та Умані.

Оперативно інформація оновлюється в Instagram сервісу.