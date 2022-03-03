На півночі Полтавщини розбили ще одну колону окупантів

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У ніч з 2 на 3 березня на півночі Полтавської області (на Гадяччині) та на кордоні з Сумщиною ЗСУ атакували ворожу колону. Втрати ворога уточнюються, стануть відомі пізніше. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Всі окупанти мають зрозуміти одне: хто до нас прийде з мечем – від меча і загине. Прекрасна робота української армії на півночі регіону, на межі Сумської та Полтавської областей. Чергова порція підбитої російської техніки. Все буде Україна, - написав він у фейсбуці.

Лунін зауважив, що діє штаб при військовій адміністрації області, який створює продовольчий резерв, збирає гуманітарну допомогу Харківщині та Сумщині.