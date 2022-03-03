На півночі Полтавщини розбили ще одну колону окупантів

У ніч з 2 на 3 березня на півночі Полтавської області (на Гадяччині) та на кордоні з Сумщиною ЗСУ атакували ворожу колону. Втрати ворога уточнюються, стануть відомі пізніше. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Лунін зауважив, що діє штаб при військовій адміністрації області, який створює продовольчий резерв, збирає гуманітарну допомогу Харківщині та Сумщині.
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