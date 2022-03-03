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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Втрати Росії за тиждень повномасштабної війни з Україною

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 135

Померло близько 9000 російських солдатів

Генеральний штаб ЗСУ інформує, що вагальні бойові втрати противника за тиждень – з 24 лютого по 03 березня – орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ - 42,
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати війна російські окупанти
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