Втрати Росії за тиждень повномасштабної війни з Україною

Померло близько 9000 російських солдатів
Генеральний штаб ЗСУ інформує, що вагальні бойові втрати противника за тиждень – з 24 лютого по 03 березня – орієнтовно склали:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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