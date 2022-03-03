Втрати Росії за тиждень повномасштабної війни з Україною

Сьогодні, 10:13 Переглядів: 135

Генеральний штаб ЗСУ інформує, що вагальні бойові втрати противника за тиждень – з 24 лютого по 03 березня – орієнтовно склали:

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