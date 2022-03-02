У Херсоні містяни вийшли з коктейлями Молотова проти бронеколони росіян: усіх убили (18+)

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 2 074 Коментарів: 1

У Херсоні вбили людей, які за допомогою коктейлів Молотова намагалися зупинити бронеколону російських військ, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Понівечені тіла загиблих знайшли у Бузковому Парку міста за деревами. За словами очевидців на опублікованому Геращенком відео, поруч із ними стояли коктейлі Молотова.

- Це найтрагічніші кадри, які я бачив за всі 6 днів вторгнення російських нацистів. На це не можна дивитися без сліз... Ми ніколи цього не забудемо і ніколи не пробачимо! - написав Геращенко.

Радник голови МВС пообіцяв, що після перемоги України на місці трагедії спорудять Меморіал мужності та сміливості захисників міста.

Щоб переглянути відео, перейдіть на Ютуб.