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У Херсоні містяни вийшли з коктейлями Молотова проти бронеколони росіян: усіх убили (18+)

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 2 074 Коментарів: 1

Понівечені тіла загиблих знайшли у Бузковому Парку міста за деревами

У Херсоні вбили людей, які за допомогою коктейлів Молотова намагалися зупинити бронеколону російських військ, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Понівечені тіла загиблих знайшли у Бузковому Парку міста за деревами. За словами очевидців на опублікованому Геращенком відео, поруч із ними стояли коктейлі Молотова.

- Це найтрагічніші кадри, які я бачив за всі 6 днів вторгнення російських нацистів. На це не можна дивитися без сліз... Ми ніколи цього не забудемо і ніколи не пробачимо! - написав Геращенко.

Радник голови МВС пообіцяв, що після перемоги України на місці трагедії спорудять Меморіал мужності та сміливості захисників міста.

Щоб переглянути відео, перейдіть на Ютуб.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна коктейль Молотова Херсон вбивство
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Коментарі: 1

247
GAndy:
Сьогодні, 09:24

Вічна пам'ять Героям! Меморіалів буде багато.


5 0

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