Понівечені тіла загиблих знайшли у Бузковому Парку міста за деревами
У Херсоні вбили людей, які за допомогою коктейлів Молотова намагалися зупинити бронеколону російських військ, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. Понівечені тіла загиблих знайшли у Бузковому Парку міста за деревами. За словами очевидців на опублікованому Геращенком відео, поруч із ними стояли коктейлі Молотова.
Радник голови МВС пообіцяв, що після перемоги України на місці трагедії спорудять Меморіал мужності та сміливості захисників міста.
Щоб переглянути відео, перейдіть на Ютуб.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.