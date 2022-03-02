У кранах кременчужан вода може стати жовто-зеленою: куди телефонувати

Сьогодні, 08:46 Переглядів: 959

За допомогою харчового барвника перевірять щільність у трубопроводах і установках системи теплопостачання

Щоб неочищена (мережева) вода не потрапила до систем гарячого водопостачання та щоб захистити мешканців міста від її споживання, ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з 14 березня 2022 року проведе перевірку щільності у трубопроводах і установках системи теплопостачання.

За результатами даної перевірки, якщо знайдуть нещільності, їх усунуть під час ремонтних робіт. Це дозволить зменшити втрати теплової енергії у мережах та запобігти зайвим витратам ресурсів на послугу з теплопостачання.

Для перевірки додадуть харчовий барвник зелено-жовтого кольору в систему теплопостачання. У разі зміни кольору гарячої води на жовто-зелений у ваших кранах сповістіть працівників «Кременчуцької ТЕЦ» для проведення ремонту системи гарячого водопостачання.

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