Стало відомо чому російські загарбники досі не висадили десанту для захоплення Одеси

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Вчора було повідомлення про те, що з Криму у бік Одеси вийшло 11 великих десантних кораблів, які можуть перевозити морських пехотінців для штурму Одеси. Проте, великої десантної операції поки не відбулося. Одеському виданню "Думська", вдалося дізнатися причини зриву десантної операції.

Виявляється, що російські морпіхи-строковики відмовилися штурмувати Одесу та влаштували бунт, після наказу висадитися до Одеси. Саме внаслідок цього десантна операція була зірвана.

Вдалося зв'язатися з родичами кількох російських морських піхотинців 810-ї бригади РФ, яка дислокується в окупованому Криму. За їхніми словами, великі десантні кораблі, збиралися причалити до замінованого і заблокованого протитанковими їжаками Лузанівського пляжу, попередньо відпрацювавши у затоці системами залпового вогню. Одночасно в затоці літали вертольоти ворога та велика кількість БПЛА, - передає «Думська».

Українська ППО та захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок та попросили дати їм можливість залишити затоку.

Відбувся справжнісінький бунт: російські чоловіки відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя Одеси, - пише видання.

Російські солдати – беріть приклад зі своїх товаришів! Ваш ворог не в Україні, а в Кремлі!