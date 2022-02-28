Кременчужани більше часу проведуть з рідними: змінии комендантського часу

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 4 109

Починаючи з 1 березня, на території Полтавської області комендантська година діятиме з 19.00 до 6.00. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- В інший час, як і раніше, жителям усіх міст, сіл та селищ необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. Не рекомендовано далеко відходити від власних помешкань та залишати межі населеного пункту – це небезпечно! Поводьтеся спокійно, якщо вас зупинила тероборона, військові або правоохоронці, - йдеться у повідомленні.