З Криму вийшли 11 великих кораблів і шукають пригод десь біля Одеси - Арестович
Сьогодні, 00:27
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Ситуація щодо російського вторгнення – брифінг радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича:
- ЗСУ відбили Волноваху;
- З Криму вийшли 11 великих кораблів і шукають пригод десь біля Одеси;
- Настрій оптимістичний, ми вдало проводим захисну операцію;
- Загроз великим містам немає.
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