Іскандером по Житомиру: ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості

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В бойових цілях ворог застосував оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». При цьому удар нанесено по мирному Житомиру.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупант використовує жінок і дітей, як живий щит. Гатить з важкого озброєння по житловим об’єктам. В пекло війни посилає строковиків.

Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності.

Впритул розстрілює автомобіль з родиною.

- Від початку відкритої збройної агресії від рук окупанта вже загинуло 16 дітей. Ми цього ніколи не пробачимо! Ці дні показали, як далеко ми відійшли від Росії в ментальному плані.Ми вже перемогли, - йдеться у повідомленні.