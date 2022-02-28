Іскандером по Житомиру: ворог перевершує сам себе в цинізмі і підлості

В бойових цілях ворог застосував оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». При цьому удар нанесено по мирному Житомиру.
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупант використовує жінок і дітей, як живий щит. Гатить з важкого озброєння по житловим об’єктам. В пекло війни посилає строковиків.
Переодягається у форму військовослужбовців ЗС України і використовує машини швидкої допомоги для прикриття диверсійної діяльності.
Впритул розстрілює автомобіль з родиною.
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