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Збитий сьомий літак ворога, напад на острів Зміїний прикордонники відбили

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 754 Коментарів: 1

 

Інформація від командування ЗСУ

За інформацією командування ОС сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС українські підрозділи протиповітряної оборони збили 7-й літак агресора. Ворог продовжує нести втрати.

Збройні сили України відбили напад російських віськ на острів Зміїний. Про це повідомили у Генштабі.

Росія завдала удару двома крилатими ракетами по Броварах. Під обстріл потрапив військовий об'єкт.

На жаль, у боях з російською армією загинуло вже кілька десятків наших захисників та від російських обстрілів загинуло більше десятка мирних жителів. За даними офісу Президента, загиблих вже понад 40.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ
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Коментарі: 1

1 433
antikola:
Сьогодні, 13:03

еще вертолет один к52


2 0

Інформація

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