Збитий сьомий літак ворога, напад на острів Зміїний прикордонники відбили

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 754 Коментарів: 1

За інформацією командування ОС сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ООС українські підрозділи протиповітряної оборони збили 7-й літак агресора. Ворог продовжує нести втрати.

Збройні сили України відбили напад російських віськ на острів Зміїний. Про це повідомили у Генштабі.

Росія завдала удару двома крилатими ракетами по Броварах. Під обстріл потрапив військовий об'єкт.

На жаль, у боях з російською армією загинуло вже кілька десятків наших захисників та від російських обстрілів загинуло більше десятка мирних жителів. За даними офісу Президента, загиблих вже понад 40.