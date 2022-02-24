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Кременчук, Надзвичайні новини

Українська армія відбила атаку у Чернігівській області, ведуться бої на Харківському напрямку

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 1 787 Коментарів: 2

 

Про це повідомляє пресслужба Генштабу

Оперативна інформація від Генштабу. Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави. У  Чернігівській області вдалося зупинити противника. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник зазнав втрати в живій силі та техніці.

Силами наших військ повернено під повний контроль місто Щастя та утримується Маріуполь. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.

Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що за попередніми оцінками, перший удар Росії провалився.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, фіксується незначне вклинення противника на відстань до 5 кілометрів на півночі Харківської області та на Чернігівщині. На Волинському напрямку просування ворога відбито.

За словами радника керівника Офісу Президента, наявні з української сторони втрати не знизили боєздатності ЗСУ та інших силових структур.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ
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Коментарі: 2

1 433
antikola:
Сьогодні, 12:07

орки проклятые


6 5
105
waxettio:
Сьогодні, 12:42

путин сдохни ***!


3 1

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